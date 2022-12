Pijany motorowerzysta zatrzymany przez policjantów z Gorzkowic, miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów

Pijany motorowerzysta zatrzymany przez policjantów z Gorzkowic

Policjanci z Gorzkowic zatrzymali 38-latka, który jechał motorowerem mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec powiatu miał również inne przewinienia na swoim koncie. Wkrótce usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Do zatrzymania doszło 13 grudnia 2022 roku przed godziną 18:00, relacjonuje asp. szt. Izabela Gajewska z piotrkowskiej policji. Policjanci na jednej z ulic w Gorzkowicach zauważyli kierującego motorowerem. Tor jazdy mężczyzny wzbudził u mundurowych podejrzenie, że może być nietrzeźwy. Od razu zatrzymali 38-latka do kontroli. Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że ma on ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że ma on też sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, bo już wcześniej kierował na „podwójnym gazie”, a motorower, na którym się poruszał nie posiadał aktualnego badania technicznego oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej