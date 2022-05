Pijany traktorzysta w gminie Wolbórz zatrzymany dzięki interwencji świadka

W trakcie interwencji próbował odjechać. Okazało się też, że posiada sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

9 maja 2022 roku przed godziną 16:00 komendant wolborskiej jednostki policji otrzymał informację, że w okolicach Lubiatowa porusza się ciągnik rolniczy, którego kierowca może być nietrzeźwy. W rejon zgłoszenia od razu pojechał policyjny patrol . Sprawdzając okoliczne drogi, już po chwili zauważyli jadącego drogą fergussona. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli.

Przypuszczenia co do stanu trzeźwości okazały się prawdziwe, bo kierujący 44-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Słysząc, że za popełnione przestępstwo zostanie zatrzymany wsiadł do ciągnika i próbował odjechać. Mundurowi udaremnili mu dalszą jazdę.

44-latek wkrótce usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Policja dziękuje świadkowi za obywatelską postawę i prawidłową reakcję. Być może jego telefon uratował komuś życie.