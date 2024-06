Piknik na kąpielisku Słoneczko. Widowiskowe pokazy ratownictwa i wiele innych atrakcji dla dzieci ZDJĘCIA

- Nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwali ratownicy w trzyosobowym zespole - informuje Marcin Masiarek, p.o. obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie. - Przy tej okazji uczulam, by zwracać uwagę na komunikaty, które są umieszczane na tablicach informacyjnych i stosować się do poleceń ratowników oraz zwracać uwagę na kolor flagi, który jest na maszcie. Kolor czerwony flagi oznacza zakaz kąpieli, natomiast flaga koloru białego to oznaka, że zapraszamy do kąpieli - dodaje.