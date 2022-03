Piotrków i powiat piotrkowski szykują się na przyjęcie uchodźców. Ilu już przyjechało?

To dane oficjalne i ciągle się zmieniające, bo w nocy ze środy na czwartek do Centrum Idei ku Demokracji dojechała ponad 30-osobowa grupa rodzin zastępczych z okolic Kijowa, a wieczorem - do Humanitarnego Centrum dla Uchodźców PTAK przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie 100 osób.