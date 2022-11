Piotrkowskie Morsy, tańce w wodzie i fantastyczna zabawa na "Słoneczku" w Piotrkowie, 27.11.2022 - ZDJĘCIA

Wśród morsujących nie zabrakło członków sztabu WOŚP Piotrków Trybunalski #3657, którzy poinformowali, że zarejestrował on już 850 wolontariuszy z całego powiatu i Piotrkowa. Dopinane są również przygotowania do nadchodzącego finału Wielkiej Orkiestry. Wiadomo już, że nie zabraknie m. in. biegu "Policz się z cukrzycą", imprez w pasażu centrum "Echo", występów w Językowej Szkole Podstawowej w Piotrkowie im. Agnieszki Holland, czy WOSP-owego morsowania.