Po prostu Bronek - promocja książki o Bronisławie Brylskim autorstwa Marka Gajdy w mediatece w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Po prostu Bronek - promocja książki o Bronisławie Brylskim autorstwa Marka Gajdy w mediatece w Piotrkowie

Trudno było podejrzewać Bronisława Brylskiego i autora przeprowadzonego z nim wywiadu rzeki, Marka Gajdy, aż o taką popularność. Jak przyznawały same pracownice biblioteki, do tej pory tylko dwa wydarzenia w piotrkowskiej mediatece zgromadziły porównywalne audytorium - spotkanie z wybitnym polskim aktorem Danielem Olbrychskim i koncert kapeli Fakiry .

Podczas spotkania w mediatece, w którym tak liczny udział wzięli przyjaciele i znajomi Bronka, jego wychowankowie z czasów, gdy uczył plastyki, politycy z czasów, gdy był aktywnym samorządowcem (poseł Cezary Grabarczyk) i samorządowcy (m. in. prezydent Krzysztof Chojniak, starosta Piotr Wojtysiak, burmistrzowie Wolborza - Andrzej Jaros czy Kamieńska - Bogdan Pawłowski, wójtowie gmin w regionie (m. in. Poświętnego - Michał Franas, Moszczenicy - Marceli Piekarek, Gorzkowic - Alojzy Włodarczyk), a także liczni przedsiębiorcy, którzy znają go od lat i zgodzili się sponsorować książkę.