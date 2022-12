"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego", premiera filmu promującego miasto w kinie Helios ZDJĘCIA

"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego", premiera filmu promującego miasto w kinie Helios

Film trwa 45 minut pokazuje atrakcje turystyczne i sportowe Piotrkowa, ale także mieszkańców i firmy tutaj działające. W niedzielę 18 grudnia 2022 produkcja zostanie udostępniona dla wszystkich w mediach społecznościowych. Reżyserem filmu jest Mariusz Mendrzycki, zaś pomysłodawcą Mariusz Staszek radny w Piotrkowa. Główną bohaterką jest Maja Staszek. Film "Pocztówka z Piotrkowa" został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na plus" na rok 2022.

Premiera filmu odbyła się 12.12.2022 na dużym ekranie w kinie Helios w Piotrkowie, wzięły w niej udział osoby, które wystąpiły w filmie oraz zaproszenie goście, m.in. wicemarszałek Zbigniew Ziemba i starosta Piotr Wojtysiak.

Nasze miasto zasługuje na pochwały i na to, żebyśmy je promowali, mówi Mariusz Staszek pomysłodawca filmu. Każdy z nas może się przyczynić do tego, żeby Piotrków był jeszcze ładniejszy, lepszy. To miasto jest z wadami, ale to jest nasze miasto i możemy te wady zmienić. Dzięki temu, że film stworzyliśmy Piotrków może się rozwijać, może być doceniony w wielu miejscach