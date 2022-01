Podwyżka za wywóz śmieci w Piotrkowie o kolejne 20,7 procent. Nowa stawka to 35 zł od osoby miesięcznie. Ma obowiązywać od 1 marca 2022 Marek Obszarny

Podwyżkę za wywóz śmieci w Piotrkowie o kolejne 20,7 procent szykuje Rada Miasta pod przewodnictwem Mariana Błaszczyńskiego. Nowa stawka w projekcie uchwały to 35 zł od każdego piotrkowianina miesięcznie. Ma obowiązywać od 1 marca 2022. Do jej zatwierdzenia pozostało już tylko kopertowe głosowanie na sesji korespondencyjnej, która odbędzie się prawdopodobnie 26 stycznia. Ale to czysta formalność.