Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie. Prezes Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa pismo do prezydenta oczekując wyjaśnień. ZDJĘCIA

- Z naszych obliczeń wynika, że mieszkańcy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapłacą za ciepło w 2024 roku o milion złotych więcej niż w roku 2023, mówi Jacek Sokalski, prezes Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie. Biorąc pod uwagę, że koszty energii w Polsce decyzją Sejmu zostały w Polsce zamrożone do końca czerwca 2024 roku powyższa sytuacja jest dla nas niezrozumiała. Stąd prośba do prezydenta Krzysztofa Chojniaka o wyjaśnienie naszym mieszkańcom, dlaczego koszt ciepła w Piotrkowie poszedł aż tak bardzo do góry. Średnio jest to o 22% więcej.