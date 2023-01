Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, radni krytykują prezesa Marka Krawczyńskiego i prezydenta Krzysztofa Chojniaka ZDJĘCIA

Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, radni krytykują prezesa elektrociepłowni i prezydenta Piotrkowa.

Od początku roku mieszkańcy Piotrkowa, płacą za ciepło produkowane w Elektrociepłowni Piotrków ok 93,9% więcej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Słowackiego ogłosiła podwyżki za ciepło miejskie w wysokości 93 %, Piotrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa od 86 do 94% zaś TBS Sp. z o.o., o 90%. Podwyżki w wysokości około 90% objęły mieszkańców, właściciele sklepów i lokali usługowych korzystający z ciepła miejskiego minimum 300% więcej.

We wtorek 10 stycznia 2023 przed Elektrociepłownią Piotrków Sp. z o.o. przy ul. Rolniczej konferencję prasową dotyczącą podwyżek cen ciepła zorganizowali radni Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji wzięli udział radni Łukasz Janik i Piotr Gajda oraz kilkunastu mieszkańców Piotrkowa oburzonych wysokością podwyżek za ciepło.

Piotrkowska elektrociepłownia nie produkuje prądu, jest zwyczajną ciepłownią zasilaną gazem, co oznacza, że mamy nieefektywne źródło ciepła, mówił radny Łukasz Janik. Jak można robić inwestycję za 120 mln złotych kredytu nie wiedząc jaki będzie koszt ciepła. Teraz się okazuje, że płacimy więcej o 100 % , a od 1 maja docelowo o kolejne 200% więcej. To pokazuje, że pan prezes ani pan prezydent nie wiedzieli jaki będzie koszt ciepła. Był czas, żeby się wycofać z tej inwestycji i nie budować kotłowni na gaz. Ale prezes Marek Krawczyński upierał się przy tym, że gaz to jedyne racjonalne rozwiązanie, najbardziej efektywne i najtańsze. Jeśli ktoś robi inwestycję za tak duże pieniądze, to powinien się zastanowić, czy nas na to stać, ta inwestycja jest wyłącznie na kredyt. Inne miasta mają wzrost o 30%, 40%, 50%, czyli nie tak wysoki jak w Piotrkowie. Pan prezydent Piotrkowa doprowadził do takiej sytuacji