Podwyżki opłat za śmieci w Piotrkowie przesądzone. Od 1 marca piotrkowianie zapłacą 35 zł od osoby. Dopłat nie będzie. Rada Miasta poparła projekt Chojniaka. 26.01.2022

Potwierdziło się to, co zapowiadaliśmy już od kilku tygodni. Podwyżkę za odbiór śmieci z 29 do 35 złotych od osoby miesięcznie - Rada Miasta Piotrkowa podjęła przy 13 głosach za, 7 przeciw i 3 wstrzymujących. Przeciwni byli radni klubu PiS (Łukasz Janik, Piotr Gajda, Sergiusz Stachaczyk i Andrzej Piekarski), Marlena Wężyk-Głowacka (PO) oraz Mariusz Staszek (Razem dla Piotrkowa) i Dariusz Cecotka (Radni dla Piotrkowa). Kto jak głosował z imienia i nazwiska oraz kto głosu nie oddał wcale (takie praktyki powinny być niedopuszczalne) prezentujemy na screenach w galerii tego artykułu.