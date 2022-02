Pogrzeb Tusneldy Zacierki, znanej lekarki i założycielki poradni cukrzycowej w Piotrkowie, 08.02.2022 ZDJĘCIA

Pogrzeb Tusneldy Zacierki, znanej lekarki i założycielki poradni cukrzycowej w Piotrkowie, 08.02.2022

Tusnelda Zacierka z Piotrkowa Trybunalskiego zmarła 28 stycznia, w wieku 103 lat. Bardzo długo była aktywna zawodowo - przepracowała 62 lata. Swoją karierę zaczynała w czasie okupacji w ówczesnym Szpitalu św. Trójcy w Piotrkowie, gdzie na oddziale AK pomagała przy operacjach rannych partyzantów, za co we wrześniu 1944 r. została aresztowana przez gestapo i wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.