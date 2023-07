Policja poszukuje nastolatki z powiatu piotrkowskiego. Dziewczyna wyszła z domu 7 lipca i pozostaje bez kontaktu. Widziałeś ją? ZADZWOŃ

Policja poszukuje nastolatki z powiatu piotrkowskiego

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim poszukują zaginionej małoletniej Marty Śmiechowicz. Ostatni raz widziana była 7 lipca 2023 roku, kiedy to samowolnie oddaliła się z domu rodzinnego i do tej chwili do niego nie powróciła, nie nawiązała też kontaktu z opiekunami. Dziewczyna ma 17 lat, jest uczennicą Technikum Gastronomicznego przy Zespole Szkół Gastronomicznego w Piotrkowie.

Poszukiwana Marta Śmiechowicz - zobacz ZDJĘCIA: