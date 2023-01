Policja w Piotrkowie kontroluje kierowców. Pomagają funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

23 stycznia 2023 roku, tuż przed godziną 9.00, piotrkowskie ulice przemierzał 33-letni kierujący oplem. Traf chciał, że tego dnia policjanci piotrkowskiej drogówki przeprowadzali działania "Trzeźwy poranek". Zatrzymany do kontroli kierowca opla miał promil alkoholu w organizmie. Dalej nie pojechał a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, oprócz utraty uprawnień do kierowania, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dwie godziny później na terenie Wolborza funkcjonariusze OPP w Łodzi zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena passata, który nie zastosował się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Badanie stanu trzeźwości ujawniło kolejne popełnione przez 47-latka wykroczenie. Mężczyzna prowadził pojazd po użyciu alkoholu.