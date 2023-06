Policjanci i strażacy przeszukiwali budynek, gdzie podłożono bombę. To coroczne ćwiczenia - ZDJĘCIA

Ćwiczenia bojowo-taktyczne i ratowniczo-gaśnicze strażaków, policjantów w Magdalence

W poniedziałek, 5 czerwca, kwadrans przed godziną 10 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim odbiera telefon. Od anonimowego rozmówcy otrzymuje informację, że na terenie opuszczonych posesji w Magdalence mogą znajdować się materiały wybuchowe.

- Natychmiast reaguje wysyłając we wskazane miejsce policyjny patrol, który potwierdza, że na terenie jednego z opuszczonych budynków znajduje się przedmiot przypominający ładunek wybuchowy - relacjonuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie. - W krótkim czasie do Magdalenki dociera grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego i okazuje się, że to atrapa bomby, ale policjanci ujawniają nielegalną produkcję środków narkotycznych. Dodatkowe siły policyjne, funkcjonariusze ds. Narkotyków z wydziału kryminalnego, przewodnik z psem służbowym zaczynają swoje czynności.