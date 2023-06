Policjanci po służbie zatrzymali pijanego kierowcę. Próbował uciec, miał blisko 2,5 promila!

Policjanci ruchu drogowego w czasie wolnym od służby zatrzymali kierującego oplem, który miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Szybka reakcja i czujność policjantów zakończyła podróż nieodpowiedzialnego kierowcy. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

Pijany kierowca zatrzymany w Mierzynie Kompletnym brakiem wyobraźni wykazał się kierowca opla, który w czwartkowy wieczór (7 czerwca) przemierzał drogi powiatu będąc w stanie nietrzeźwości. - Jego nieodpowiedzialne zachowanie mogło zakończyć się tragedią, gdyby nie spostrzegawczość dwójki policjantów, którzy w czasie wolnym od służby jechali tą samą drogą - informuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie. - Była godzina 19, kiedy policjantka i policjant w czasie wolnym od obowiązków służbowych zauważyli, że jadący przed nimi opel nie trzyma toru jazdy, jedzie od lewej do prawej, całą szerokością jezdni. Policjanci relacjonują, że kierowca opla podczas wymijania innych pojazdów gwałtownie hamował i wjeżdżał na przeciwny pas ruchu stwarzając realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. - Funkcjonariusze wyprzedzając pojazd, dawali mężczyźnie znaki by się zatrzymał, ale ten gwałtownie przyspieszył rozwijając nadmierną prędkość, po czym zjechał z drogi w ścieżkę leśną i oddalał się - dodaje Dagmara Mościńska. - Policjanci jechali równolegle do ścieżki leśnej, po której poruszał się uciekający kierowca, a kiedy jego ścieżka się kończyła i droga jazdy zrównała się z ich, zablokowali mu wyjazd z niej swoim samochodem. Kiedy podeszli do kierowcy wyczuli silną woń alkoholu.

Policjanci o całej sytuacji powiadomili oficera dyżurnego, który na miejsce skierował patrol wydziału ruchu drogowego. 38-latek do czasu przyjazdu patrolu próbował odjechać, ale i te zamiary skutecznie udaremnili mu funkcjonariusze. 38-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, mężczyzna straci prawo jazdy oraz czekają go dotkliwe konsekwencje finansowe.

Trwa długi weekend, policjanci apelują o rozwagę na drodze! Kilka dni wolnego wiąże się ze zwiększonym ruchem pojazdów, co wymaga od kierowców zachowania czujności, rozwagi, prawidłowych reakcji, bo to od nich zależy bezpieczeństwo na drodze. Priorytetem policjantów drogówki jest egzekwowanie przestrzegania przepisów przez kierujących. To oni w zwiększonej liczbie patroli podczas długiego weekendu czuwają nad tym, by każdy bezpiecznie dojechał do celu. Kontrolują stan trzeźwości kierowców, sprawdzają, czy nie przekraczane są limity prędkości, skupiają się także na stanie technicznym pojazdów - przypomina piotrkowska KMP.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości niesie ze sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego w skutkach wypadku, którego skutki są nieodwracalne. Alkohol zdecydowanie zmniejsza szybkość reakcji. Zaburzona zostaje ostrość widzenia i wyczucie odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuacje i swoje umiejętności. Zaburzona zostaje też równowaga, przez co można spowodować zagrożenie dla siebie jak i innych uczestników. - Reagujmy, kiedy mamy podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Każdy z nas może zapobiec tragedii. Nie bójmy się działać. Informując o podejrzanych sytuacjach niejednokrotnie zapobiegamy tragedii na drodze. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić policję dzwoniąc pod numer 112 - apelują policjanci.

