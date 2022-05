Policyjny pościg za audi w Mierzynie, pirat znacznie przekroczył dozwoloną prędkość

Piotrkowscy policjanci po pościgu zatrzymali 32-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

9 maja 2022 roku policjanci piotrkowskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości w Mierzynie w gminie Rozprza. Po godzinie 15:30 zauważyli audi, którego kierowca w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 42 km/h. Policjant od razu dał kierowcy znak do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna kierujący audi ominął policyjny patrol i odjechał w kierunku Cieszanowic. Po krótkim pościgu funkcjonariusze dogonili pirata i udaremnili mu dalszą jazdę. 32-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego został zatrzymany i trafił do policyjnej celi