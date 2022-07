Półkolonie w świetlicy "Bartek" w Piotrkowie 2022 - ZDJĘCIA

- Były wyjścia do kina, zajęcia artystyczne w Ośrodku Edukacji Artystycznej, teatrzyki w miejskim amfiteatrze. Ciekawe zajęcia edukacyjne ze stowarzyszeniem Euro-Centrum, warsztaty w Muzeum, wycieczki do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podczas których dzieci mogły zaznajomić się z codzienną pracą strażaków - relacjonuje Eliza Gałas, dyrektor „Bartka”. - Udało się również zorganizować wycieczkę do Kielc, w czasie której uczestnicy półkolonii odwiedzili Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Kadzielnię. Nie zabrakło dobrej zabawy w Fun City, czy sportowych wrażeń podczas doskonalenia nauki pływania na basenie oraz gry w tenisa.