Ponad 500 piotrkowskich uczniów rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Język polski w Szkole Podstawowej nr 13 ZDJĘCIA

Ponad 500 piotrkowskich uczniów rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Język polski w Szkole Podstawowej nr 13

Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej rozpoczęli trzydniowy egzamin, który jest dla nich przepustką do szkoły średniej. W Piotrkowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w sumie 522 uczniów szkół podstawowych. We wtorek uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego. Zobaczcie fotorelację ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie, gdzie do egzaminu z języka polskiego zasiedli dziś uczniowie dwóch klas ósmych.