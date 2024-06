Ponad 70 najlepszych uczniów oraz absolwentów szkół w Piotrkowie odebrało nagrody za wyniki w nauce ZDJĘCIA

- Jest to coś bardzo fajnego, ponieważ dostaliśmy nie tylko dyplom, ale też bon do wykorzystania w Empiku. Na pewno wykorzystam go, by kupić jakieś ciekawe książki - cieszyła się z nagrody Julita Jończyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie. - Ten rok był bardzo ciężki, ale udało się, dzielnie walczyłam, więc zdecydowanie to miłe zwieńczenie nauki.