Popularne sklepy z używaną odzieżą w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz TOP lumpeksów polecanych przez mieszkańców Piotrkowa

Second hand, ciucholand, szmateks czy po prostu tania odzież - sklepy z używaną odzieżą mają coraz większą liczbę zwolenników. Można w nich za małe pieniądze ubrać się modnie. Zobacz najlepsze ciuchlandy w Piotrkowie Trybunalskim.

Najlpesze sklepy z używaną odzieżą w Kielcach

Ciuchlandy, szmateksy, second handy, czyli sklepy z tanią odzieżą, cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w Polsce ale również na całym świecie. Pierwsze sklepy z używaną odzieżą powstały w latach 60. XX wieku w zachodniej Europie. Głównym celem istnienia tych sklepów była sprzedaż tanich ubrań dla osób ubogich, lecz z biegiem czasu zaczęły one się cieszyć się rosnącą popularnością, zyskując klientów, także wśród osób z wyższych klas społecznych. W Polsce pierwsze ciuchlandy pojawiły się już w czasach PRL-u. Wtedy to powstawały jak grzyby po deszczu komisy odzieżowe. Oddawano tam ubrania otrzymywane z paczek z Zachodu. Rzeczy kupione w komisach nie były tanie i często kojarzyły się z luksusem.

Według World Wildilife (organizacja ekologiczna) do wyprodukowania jednej bawełnianej koszulki potrzebne jest aż 2700 litrów wody, co jest równe zapotrzebowaniu na wodę jednego człowieka na dwa i pół roku, przyjmując, że dorosły człowiek wypija 3 litry wodę na dobę. Do produkcji jednej pary jeansów zapotrzebowanie na wodę wzrasta aż do 11 000 litrów.

Mając na uwadze coraz większy nacisk na ochronę środowiska a także, to że w ciuchlandach można nabyć naprawdę dobre rzeczy za małe pieniądze, modowe perełki - ubrania, buty, torebki, galanterię, kieleckie sklepy z tanią odzieżą zyskują coraz większą popularność. Bywalcy lumpeksów wiedzą, że można się tam zaopatrzyć w firanki, koce, ręczniki, dywany, pościel. W naszej galerii prezentujemy listę wybieranych przez Was sklepów w Piotrkowie Trybunalskim. Prezentujemy tylko piotrkowskie sklepy z używaną odzieżą z oceną 4.0 (w skali do 5) z największą liczba opinii.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat