Poradnie ginekologiczna i neonatologiczna ponownie czynne w Piotrkowie. Gdzie i na jakich zasadach?

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego ponownie będą mogli korzystać z usług medycznych w poradni ginekologiczno-położnicznej, badań cytologicznych oraz poradni neonatologicznej.

W poradni ginekologiczno-położniczej pacjentki będą mogły skorzystać z bezpłatnej cytologii zarówno w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy (czyli dla kobiet w wieku 25-59 lat), jak i poza programem. Poradnia ma także pakiet onkologiczny, czyli będzie prowadzić diagnostykę w kierunku nowotworów kobiecych.

- Przypominamy, że do poradni nie jest potrzebne skierowanie, a każda kobieta – bez względu na wiek – powinna raz do roku profilaktycznie skorzystać z wizyty u ginekologa - dodaje rzeczniczka NFZ. - W poradni będzie pracowało 4 lekarzy – dobrze znanych pacjentkom – przez 37 godzin tygodniowo. Pacjentki będą przyjmowane cztery dni w tygodniu. Wartość umowy z ŁOW NFZ to ponad 117 843 zł na okres kwiecień-czerwiec.