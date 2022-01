Poród na Placu Targowym w Sulejowie. Dziecko urodziło się w samochodzie, poród odebrał tata

Pani Angelika termin porodu miała wyznaczony między 6 a 10 stycznia. Zosia nie chciała czekać do ostatniej chwili...

- Wszystko zaczęło się po północy. Do szpitala mamy jakieś 24 kilometry, ale drogi były bardzo oblodzone, a wszystko działo się bardzo szybko i jak już wyjechaliśmy, to dzwoniłem pod numer 112 i mówiłem, że pod ośrodkiem zdrowia w Sulejowie, gdzie stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego, mogę być za minutę. Jednak okazało się, że karetka pojechała do innego wezwania i słysząc, jak często żona ma skurcze, ratownik kazał się zatrzymać w bezpiecznym miejscu - opowiada pan Łukasz Michalak, tato maleńkiej Zosi.