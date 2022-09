Porodówka w Piotrkowie tylko do końca roku pod skrzydłami powiatu Marek Obszarny

Porodówka w Piotrkowie tylko do końca roku pod skrzydłami powiatu. Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie (PCMD) tylko do 31 grudnia 2022 prowadzić będzie oddziały ginekologiczno-położniczy, noworodków i pediatryczny. Świadczenia szpitalne ma przejąć szpital wojewódzki. Nie brakuje jednak kwestii spornych, które rodzą pytania o to, czy uda się to zrobić płynnie, bez przerwy w funkcjonowaniu oddziałów?