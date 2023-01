Poseł Cezary Grabarczyk pisze do prezydenta Piotrkowa w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła

Poseł wskazuje, że w ostatnich dniach wielu mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego wzburzyła informacja o drakońskich podwyżkach cen za ciepło dostarczane przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski. Potrzebę wzrostu cen próbował uzasadniać prezes Marek Krawczyński w audycjach lokalnego radia Strefa FM.

- Piotrkowian nie przekonał, gdyż po audycji do mojego Biura zwróciło się wiele osób z pytaniami dotyczącymi zarówno braku zasadności tak znacznego wzrostu cen ciepła, jak i nieporównywalnej ich wysokości w zestawieniu z wieloma miastami naszego regionu – gdzie podwyżki są znacznie niższe i nie przekraczają 30% - 40%, tymczasem w Piotrkowie wynoszą prawie 100%." - czytamy w piśmie posła Cezarego Grabarczyka adresowanym do prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka.

- Z uwagi na fakt, że jest to spółka miejska, w stosunku do której sprawuje Pan nadzór właścicielski, zwracam się z pytaniem, czy członkowie Rady Nadzorczej mieli jakikolwiek wpływ na ustalenie podwyżki? Czy Pan Prezydent wiedział o skali tych podwyżek i czy Pan je akceptował?