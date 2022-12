Posłowie Anita Sowińska i Tomasz Trela przed PCMD w Piotrkowie o oddłużaniu szpitali, 9.12.2022 - ZDJĘCIA

W konferencji wzięli udział także lokalni działacze Lewicy, m. in. Oskar Kuliński, członek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego. Podkreślił on, że Rada Powiatu "stanęła pod ścianą i wyraziła zgodę na to, aby dyrektor szpitala powiatowego wypowiedział umowy z NFZ na oddziały szpitalne - porodówkę i dziecięcy i by przejął je szpital wojewódzki podległy marszałkowi województwa". Radni zaś musieli przeznaczyć ostatnio kolejne prawie 2 mln zł na pokrycie straty szpitala, tak, by można było wypłacić wynagrodzenia pracownikom.