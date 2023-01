Posłowie PiS o wieku emerytalnym - konferencja w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie, 4.01.2023

- Chcemy na początek przypomnieć, jak 10 lat temu Platforma Obywatelska zamierzała doprowadzić do dramatu całego społeczeństwa, przez podwyższenie wieku emerytalnego. To był szok, bo przecież obiecywali coś przeciwnego. Wyższy miał być nie wiek emerytalny, a emerytury - mówił w Piotrkowie poseł Antoni Macierewicz. - My obniżyliśmy wiek emerytalny, a podnieśliśmy wysokość świadczeń emerytalnych o 118 procent.