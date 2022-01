Poszukiwany listem gończym wpadł przechodząc w niedozwolonym miejscu w Piotrkowie

W niedzielę, 30 stycznia, przed godziną 23 na ulicy Kostromskiej w Piotrkowie, policjanci z drogówki zauważyli mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Mundurowi wylegitymowali 33-latka. Po sprawdzeniu okazało się, że piotrkowianin był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, skąd odwieziony został do najbliższego aresztu. Decyzją łódzkiego sądu, 33-latek najbliższe miesiące spędzi w jednostce penitencjarnej. Za wykroczenie w ruchu drogowym piotrkowianin został pouczony.

31 stycznia przypada „Dzień Zebry”. Z tej okazji policjanci przypominają o bezpieczeństwie w rejonie przejść dla pieszych. "Zebra" to miejsce wyznaczone znakami poziomymi i pionowymi, gdzie pieszy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Zgodnie z przepisami na wyznaczonym do tego przejściu pieszy ma pierwszeństwo. Powinien jednak dobrze się rozejrzeć, aby uniknąć wejścia wprost pod nadjeżdżający pojazd.