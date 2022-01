Potrącenie pieszej nastolatki i kolizja z sarną w Sulejowie ZDJĘCIA Tyka

W czwartek, 13 stycznia, po godz. 17, na przejściu dla pieszych z Placu Straży do ul. Staropiotrkowskiej w Sulejowie doszło do potrącenia 16-latki. Dzień wcześniej, także w Sulejowie, doszło do tragicznej w skutkach kolizji z sarną.