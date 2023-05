Potrącił 16-latkę i uciekł z miejsca wypadku. Policja szuka świadków zdarzenia

Wypadek na ul. Słowackiego w Piotrkowie

Piotrkowscy policjanci poszukują świadków potrącenia, do którego doszło we wtorek, 30 maja, około godziny 10:20 w pobliżu pętli autobusowej na ulicy Słowackiego. Potrącono tam 16-letnią dziewczynę. W wyniku poniesionych obrażeń dziewczyna trafiła do szpitala. Poszukiwany jest również kierowca, który odjechał z miejsca wypadku.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące tego wypadku proszone są o kontakt z piotrkowską komendą policji lub pod numerem alarmowym 112. Kontakt telefoniczny do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim to 47 846 14 62.