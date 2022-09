Potrzebna pilna pomoc dla Patryka Wysmyka z Piotrkowa. Złośliwy nowotwór znowu zaatakował

Patryk, któremu w walce z neuroblastomą, od kilku lat kibicują rzesze mieszkańców regionu i nie tylko, wraz z początkiem września rozpoczął naukę w szkole średniej. Niestety, podczas wizyty kontrolnej okazało się, że rośnie nowy guzek, a podczas kolejnej, że masa guzowa szybko się powiększa.

Przypadek Patryka jest wyjątkowo ciężki. Tego już przy po poprzednim, trzecim nawrocie choroby, nie ukrywali lekarze zajmujący się jego leczeniem w Polsce. Tym razem, przy czwartej wznowie - jak powiedziała nam mama Patryka, pani Grażyna - nikt w Polsce nie chce podjąć się operacji. Jedyną nadzieję dają lekarze z kliniki w Barcelonie. Na operację i nowoczesną terapię potrzeba ponad dwóch milionów złotych, a czas nagli...

- Patryk tak bardzo był złakniony kontaktów z rówieśnikami, tak bardzo chciał uczęszczać do szkoły, że póki co nie rezygnuje z tego. Bierze silne leki przeciwbólowe i kiedy to tylko możliwe jest w szkole - mówi Grażyna Wysmyk dodając: - Niestety, masa guzowa szybko się powiększa, a możliwości leczenia w Polsce wyczerpały się. W przyszłym tygodniu powinniśmy już wyjechać do Barcelony, by w ogóle ta operacja była możliwa.