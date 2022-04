Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie: wiemy, jak będzie wyglądał nowy budynek dworca. Starostwo stara się o dofinansowanie ZDJĘCIA

- Pierwotnie zakładaliśmy wybudowanie nowego budynku, ale ostatecznie, po wykonaniu ekspertyzy, okazało się, że można ten budynek zmodernizować. Łączny koszt, na chwilę obecną, bo ostateczną wartość poznamy po przetargu, to jest ok. 4 mln zł. Złożyliśmy do rządowego funduszu inwestycji strategicznych wniosek o 3,7 mln zł. Jeśli to dofinansowanie otrzymamy, na pewno będzie nam łatwiej tę inwestycję zrealizować - mówi Piotr Wojtysiak, starosta piotrkowski. - Liczę, że łącznie te środki, które już pozyskaliśmy oraz te środki, które rada powiatu i zarząd przeznaczą w bieżącym roku, pozwolą spokojnie zakończyć tę inwestycję na wakacje 2023 roku.