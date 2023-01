Powitanie Nowego Roku 2023 w regionie łódzkim przebiegło dość spokojnie oby, mat. KWP

Sylwester i Nowy Rok to pracowity czas dla policji i innych służb. Tak tez było w tym roku. Choć ruch na drogach był zdecydowanie mniejszy i nie doszło do żadnych poważnych wypadków oraz zdarzeń kryminalnych, noc obfitowała w liczne interwencje związane z awanturami pod wpływem alkoholu. Najczęściej były to interwencje na tzw. domówkach