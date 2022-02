Pożar chlewni we wsi Stara w gm. Aleksandrów. Część świń nie przeżyła ZDJĘCIA

- Palił się murowany budynek o wymiarach ok. 30 na 10 metrów, kryty blachą - mówi mł. bryg. Tomasz Wojtakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piotrkowie.

Do pożaru chlewni doszło ok. godz. 6 rano w poniedziałek, 21 lutego 2022.

W chlewni znajdowało się ok. 120-130 świń, większość uratowali gospodarze i uczestniczący w akcji strażacy.

- Niestety, część świń, ok. 10-15 sztuk, nie przeżyło - dodaje Tomasz Wojtakowski.

Z ogniem walczyło kilka jednostek - trzy z Piotrkowa oraz strażacy ochotnicy ze Starej, Niewierszyna, Dąbrowy nad Czarną, Skotnik i Sulejowa.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej - na dachu spalonej chlewni znajdowały się panele fotowoltaiczne i to one mogły się przyczynić do zdarzenia.