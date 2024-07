Pożar domu po uderzeniu pioruna w Srocku. Ogień strawił dobytek pięcioosobowej rodziny, która potrzebuje pomocy. ZDJĘCIA, VIDEO

-To wszystko wydarzyło się w czwartek, burza już właściwie przechodziła, mówi Marzena Krzymowska, mieszkanka spalonego domu w Srocku. Nagle usłyszeliśmy wielki huk, byłam wystraszona, nie wiedziałam co się stało. Pospadały wszystkie żyrandole i puszki elektryczne powywalało. Pożar zaczął się na strychu i rozprzestrzeniał się na dół. Zanim przyjechała straż, to pojawili się sąsiedzi i najbliższa rodzina, żeby pomóc. Byłam w szoku, nie wiedziałam co mam robić. Jesteśmy pięcioosobową rodziną, teraz nie mamy się gdzie podziać i mieszkamy w garażu. Nasz dom nie nadaje się do zamieszkania. Dom był ubezpieczony, szkodę zgłosiliśmy w piątek. Nie wiemy jak ubezpieczyciel się odniesie do naszego domu i jak oni ocenią nasze straty.