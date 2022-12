Pożar elektrycznej tesli na parkingu w Piotrkowie, ulica Wojska Polskiego na wysokości Toruńskiej jest zablokowana

Pożar elektrycznej tesli na parkingu w Piotrkowie

Samochód zapalił się około godziny 13 we wtorek 27.12.2022 w strefie płatnego parkowania przy ul. Toruńskiej w Piotrkowie. Podczas akcji gaśniczej wstrzymano ruch na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Toruńskiej w Piotrkowie.

Dziś przed godziną 13 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru samochodu, informuje ml. brygadier Wojciech Pawlikowski oficer prasowy. Z treści zgłoszenia wynikało, że jest to samochód elektryczny. Pożar rozpoczął się w ogniwach elektrycznych tego pojazdu. Taki pożar jest ciężki do ugaszenia, bo reakcja, która zachodzi w uszkodzonych ogniwach elektrycznych cały czas podtrzymuje proces spalania. Udało nam się obniżyć temperaturę palących się ogniw. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Z powodu znacznego zadymienia wstrzymaliśmy ruch na skrzyżowaniu przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie.