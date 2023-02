Pożar przy ul. Belzackiej w Piotrkowie, jedna osoba nie żyje ZDJĘCIA

Pożar przy ul. Belzackiej w Piotrkowie, jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 27.02.2023 około godz. 6 rano. Zmarła kobieta przebywająca w mieszkaniu, w którym zapaliła się poduszka i fotel. Przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia.

- Około godziny 6 rano do stanowiska kierowania PSP w Piotrkowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące prawdopodobnie wystąpienia pożaru w jednym z lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Belzackiej, informuje mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, oficer prasowy KM PSP w Piotrkowie. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży z JRG w Piotrkowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie dostrzegł żadnych zewnętrznych oznak wystąpienia pożaru. Sprawdzono mieszkania w jednej z klatek. Do mieszkania na trzecim piętrze nie udało się wejść, dlatego wezwano syna lokatorki. Wcześniej sprawdzono drzwi kamerą termowizyjną, nie było podwyższonej temperatury. Po otwarciu mieszkania strażacy stwierdzili zadymienie w strefie podsufitowej, w zamkniętym pokoju znaleźli osobę poszkodowaną. Ewakuowali ją na zewnątrz i przystąpili do czynności reanimacji krążeniowo-oddechowej ze względu na brak oznak życia. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Działania straży zakończyły się o godzinie 7.30.