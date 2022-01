Praca czeka w Areszcie Śledczym w Piotrkowie. Potrzeba kilkunastu strażników ZDJĘCIA Tyka

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił nabór do służby więziennej. Poszukiwani są strażnicy, psycholog i funkcjonariusz do działu kwatermistrzowskiego. Dokumenty można składać do dnia 14 lutego.