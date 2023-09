Prasówka 1.09 Piotrków Trybunalski- wydarzenia czwartku

Trwa plebiscyt Dziennika Łódzkiego- Mistrzowie Smaku. W kategorii kucharz nie brakuje kandydatów z Łodzi, Łowicza, Pabianic, Zduńskiej Woli, Kutna, Skierniewic i innych miast w województwie łódzkim. Przedstawiamy kucharzy, walczących o tytuł najlepszego w swojej miejscowości. Może warto udać się do ich restauracji, by przekonać się o ich umiejętnościach na własnej skórze?

Prasówka 1.09 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Imponującego sandacza złowił w Zalewie Sulejowskim Przemysław Witczak z Sulejowa. Ryba ważyła prawie 6,5 kg i miała 88 cm długości. To nie pierwszy taki okaz złowiony przed doświadczonego sulejowskiego wędkarza. Na swoim koncie ma już m.in. amura ważącego 7 kg i szczupaka o wadze 3 kg. Przemysław Witczak pasję do wędkarstwa przejął od ojca, obecnie przekazuje ją swojemu synowi. Zalew Sulejowski to jedno z najpopularniejszych miejsc do wędkowania w Łódzkiem. Zobaczcie ZDJĘCIA