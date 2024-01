Prasówka 13.01 Piotrków Trybunalski- wydarzenia piątku

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Artura Cubałę do pełnienia obowiązków burmistrza Rozprzy. Dotychczasowy zastępca burmistrza będzie obejmował to stanowisko do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Liczba urządzeń kontrolujących prędkość jazdy zmotoryzowanych Polaków wciąż się zmienia. Stare mierniki są zastępowane nowocześniejszymi, które (ku niezadowoleniu kierowców) pojawiają się w nie tylko dobrze znanych lokalizacjach. Eksperci aplikacji Yanosik przygotowali raport z podsumowaniem sieci fotoradarów w Polsce w 2023 roku, w którym zdradza, gdzie znajdują się urządzenia najczęściej potwierdzane przez użytkowników systemu, jak zmieniła się ilość mierników w ubiegłym roku i jakie są prognozy na 2024 rok. Zapraszamy do lektury i infografik w galerii artykułu.