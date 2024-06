Prasówka 13.06 Piotrków Trybunalski- wydarzenia środy

Co się wydarzy w czwartek 13 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój szczegółowy dzienny horoskop na czwartek i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

12 czerwca to Dzień Stylisty Paznokci 2024. To wyjątkowe święto specjalistów zajmujących się pielęgnacją i zdobieniem paznokci świętują również piotrkowianki. Przy tej okazji prezentujemy zjawiskowe stylizacje paznokci w wykonaniu stylistek zgłoszonych do naszego plebiscytu Mistrzowie Urody, a także tych polecanych przez piotrkowianki. W ich salonach powstają prawdziwe dzieła sztuki - zobaczcie!