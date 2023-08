Prasówka 14.08 Piotrków Trybunalski- wydarzenia niedzieli

Prasówka Piotrków Trybunalski 14.08: top 3 artykuły z wczoraj

Do poważnego wypadku doszło nad Zalewem Sulejowskim w okolicach miejscowości. W niedzielę, 13 sierpnia, doszło tam do zderzenia skutera z łodzią motorową. Dwie piętnastolatki zostały przetransportowane przez LPR do szpitala w Łodzi.