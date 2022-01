Prasówka 14.01 Piotrków Trybunalski- wydarzenia czwartek

Prasówka Piotrków Trybunalski 14.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W czwartek, 13 stycznia, po godz. 17, na przejściu dla pieszych z Placu Straży do ul. Staropiotrkowskiej w Sulejowie doszło do potrącenia 16-latki. Dzień wcześniej, także w Sulejowie, doszło do tragicznej w skutkach kolizji z sarną.