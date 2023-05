Prasówka 15.05 Piotrków Trybunalski- wydarzenia niedzieli

Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia święta w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Belzackiej odbyła się w niedzielę, 14 maja. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobaczcie jak pięknie wyglądała ta uroczystość na zdjęciach w naszej fotogalerii.

Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia święta w kościele farnym św. Jakuba odbyła się w niedzielę, 14 maja. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobaczcie jak pięknie wyglądała ta uroczystość na zdjęciach w naszej fotogalerii.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Prasówka 15.05 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do tragedii doszło w niedzielny poranek, 14 maja, w Wincentowie w gminie Rusiec. Tir zderzył się tam z samochodem osobowym. Nie żyje jedna osoba. To Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Z kolei wiceprezydent miasta Rafał Matysiak został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala im. Kopernika w Łodzi.