Prasówka 15.06 Piotrków Trybunalski- wydarzenia środy

Fani Adrianny i Michała, którzy znaleźli miłość w 9.edycji programu Rolnik szuka żony nie mogą doczekać się już, kiedy popularna para stanie na ślubnym kobiercu. Przedsmakiem był wieczór panieński Adrianny, która pochodzi z Łodzi. Wspólnie z siostrą i koleżankami spędziła go w zacisznym miejscu, gdzie doskonale bawiła się z przyjaciółkami. Oto kulisy tego niezapomnianego wieczoru.

Zlot samochodów ciężarowych i motocykli, czyli Show Truck w Sulejowie połączony ze zbiórką charytatywną dla Patryka Wysmyka, a także święto gminy i miasta Rozprza, koncerty, festiwal baniek mydlanych, przeglądy artystyczne w amfiteatrze, VI Polanik Cup Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny i wiele, wiele innych atrakcji zaplanowano na najbliższy weekend 16-18 czerwca w Piotrkowie i regionie. Sprawdźcie, co będzie się działo!

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Ile wart jest majątek profesora Marka Belki, łódzkiego europosła wybranego z listy Koalicji Europejskiej? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.