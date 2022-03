Prasówka 19.03 Piotrków Trybunalski- wydarzenia piątek

José Andrés to amerykańsko-hiszpański szef kuchni o międzynarodowej sławie, nominowany w 2019 r. do Pokojowej Nagrody Nobla. Właściciel gwiazdek Michelin wraz ze swoją organizacją charytatywną World Central Kitchen pomaga Ukrainie m.in. na przejściach granicznych z Polską. W Przemyślu stworzyli największą kuchnię polową dla uchodźców w Europie. José Andrés przeznaczył (między innymi na pomoc Ukrainie) 100 milionów dolarów, nagrodę przyznaną mu przez Jeffa Bezosa.

Dawno nie było tylu wolnych miejsc pracy w budownictwie jak obecnie. Inżynierowie budowy, kierownicy budowy czy wreszcie osoby gotowe do podjęcia pracy przy budowaniu domów czy realizowaniu inwestycji deweloperskich czy drogowych – branża budowlana rekrutuje na potęgę. W wielu firmach niemal 100 proc. stanowisk na budowach obsadzonych było przez pracowników z Ukrainy, z których nawet połowa wraca do ojczyzny bronić jej przed rosyjską agresją. Bez uzupełnienia etatów inwestycje mogą nawet zostać wstrzymane.

Do Piotrkowa przyjechał transport darów z Irlandii - zorganizowała go prywatna firma transportowa Michaela Ohaire. Autokar i dwa busy dzięki ofiarności Irlandczyków oraz Polaków mieszkających w Irlandii były zapakowane żywnością, lekami, pieluchami, odzieżą, wózkami dla dzieci. Część darów trafiła do magazynu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, a część do magazynu Widzialnej Ręki przy ul. Dmowskiego (313 Garage). To jednak tylko część akcji pomocy, bo w Irlandii na uchodźców z Ukrainy czekają mieszkania i wsparcie socjalne.