Prasówka 2.04 Piotrków Trybunalski- wydarzenia soboty

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos…

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023. Uczestnicy idąc w skupieniu mieli do pokonania cztery trasy o długości od 40 do 59 km. Rozpoczęli wędrówkę po mszy świętej odprawionej w kościele "U Panien w Piotrkowie, do celu dotarli o świcie 1 kwietnia 2023.

Piątek memy. Piątek, piąteczek, piątunio już jest! Piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu pracy jest najbardziej wyczekiwaną chwilą przez niemal wszystkich Polaków.

Jakie najbardziej popularne nazwiska są w Polsce? Jest najnowsze zestawienie udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Sprawdź w fotogalerii czy jesteś na liście.