Prasówka 23.06 Piotrków Trybunalski- wydarzenia soboty

Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

Tysiące fanów motoryzacji spotka się w Targach Kielce, aby przez dwa dni dzielić się swoją pasją i miłością do aut. Na zwiedzających czeka ponad 500 samochodów: zarówno tych sportowych, jak i klasycznych, firmy zajmujące się detailingiem i wykończeniem aut, a także pokazy driftu oraz rozmowy z dziennikarzami motoryzacyjnymi. W sobotę od rana Targi Kielce odwiedzają fani motoryzacji. Jest co podziwiać!

Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.