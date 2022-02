Prasówka 23.02 Piotrków Trybunalski- wydarzenia wtorku

Trwa rewitalizacja zabytkowego parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Widać już efekty prac prowadzonych od ubiegłego roku, a całość ma być gotowa i oddana do użytku mieszkańców w lipcu tego roku.

Urząd Miasta w Piotrkowie ogłosił przetarg na wykonawcę kompleksowego remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego. To już trzecie podejście - dwa poprzednie przetargi nie wyłoniły wykonawcy inwestycji, która ma być prowadzona w formule "projektuj i buduj". Na oferty UM czeka do 3 marca, a firma, która się podejmie termomodernizacji dwunastki, będzie miała czas do końca września.