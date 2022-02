Prasówka 27.02 Piotrków Trybunalski- wydarzenia soboty

UE ma w najbliższych dniach przedyskutować zakaz dostępu Rosji do systemu płatności międzynarodowych SWIFT. Wydaje się, że Niemcy zrezygnowali ze swojego sprzeciwu, co pozwoliłoby blokowi państw na zaostrzenie sankcji wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę. Kanclerz Niemiec zadeklarował również militarną pomoc dla Ukrainy.

Tablet graficzny WACOM One CTL-472-S

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Prasówka 27.02 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę, 26 lutego, najpierw dwa, a potem kolejne trzy autokary z dziećmi z domu dziecka z Ukrainy jadące do Niemiec zatrzymały się na parkingu Centrum Handlowego Echo (Auchan) w Piotrkowie. Postój był związany z odpoczynkiem dla kierowców wymaganym przez przepisy. Wszyscy podróżujący autokarami zostali objęci opieką - na pomoc ruszyły firmy, które nakarmiły dzieci i zapewniły paliwo do do dalszej jazdy, ZSP nr 2 (Pioma), która udostępniła swoje sale obywatelom Ukrainy oraz mieszkańcy Piotrkowa, którzy zasypali uciekających przed wojną darami - odzieżą, żywnością, kosmetykami i środkami higieny czy zabawkami.